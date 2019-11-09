تعليق ناري لريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

السبت 9 نوفمبر 2019

أكدت ريم البارودي أنها لا تعرف تفاصيل أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب، لأنها لا تملك سوى حساب على انستقرام ولا تتبع أي مواقع تواصل أخرى.

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وأضافت ريم البارودي أن قصة أحمد سعد وسمية الخشاب لم تعد تهمها على الإطلاق، لقد مر عامين على طلاقها وزواج طليقها من سمية، واصفة الأمر بأنه: "تأخر كثيراً" أي مر الكثير من الوقت.

وعن احساسها بعد معرفتها بأزمة أحمد سعد وسمية الخشاب، أكدت ريم البارودي "اللهم لا شماتة" فأزمتهما لم تشعرها بأي سعادة على الإطلاق، مشيرة إلى أن الأمر لم يسبب لها سعادة أو حزن، فلم يعدا يعنيها على الإطلاق.

وكان أحمد سعد تسبب في صدور حكم ضد طليقته سمية الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات، مما دفع الأخيرة لشن هجوم عنيف ضده مؤكدة على أنها بمجرد عودتها من إسبانيا سوف تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية من أجل حصولها على كافة حقوقها منه، بعد أن كانت تنوي التنازل عنهم.