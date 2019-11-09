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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ابنة غادة عادل الشابة مع والدتها تقلب انستقرام.. هكذا ظهرتا معاً والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
خطفت مريم الهواري ابنة غادة عادل الأنظار من والدتها بعد انتشار صورهما معاً في أحدث ظهور، والتي أبرزت نضوج الطفلة التي تحولت إلى شابة حسناء.
وكانت غادة عادل قد نشرت 3 صور تجمعها بابنتها مريم من خلال خاصية "ستوري انستقرام"، حيث ظهرتا وهما تلهوان بأدوات المكياج أمام المرآة، وبدتا كصديقتين بسبب تقارب العمر بينهما، حيث أن والدتها قد تزوجت المخرج مجدي الهواري وهي في أواخر سن المراهقة.
وبدت مريم الهواري وكأنها تحاول أن تعلم والدتها كيف تصبح فاشينيستا وتتموضع بشكل ملفت لإبراز جمال أزيائها وقوامها الممشوق.
وكانت غادة عادل قد انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري بعد زواج دام لمدة 20 عامًا أنجبا خلالها 4 أولاد ذكور بالإضافة لمريم.
الجدير بالذكر أن النجمة المصرية ستخوض السباق الدرامي في رمضان 2020، من خلال مسلسل "البرنس" الذي تتقاسم بطولته مع الفنان محمد رمضان.
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