- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يضرب شاببين في جنازة هيثم احمد زكي بعد ارتكابهما هذا الجرم والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
باسم سمره
قال باسم سمرة أنه تعرض لمحاولة سرقة أثناء مشاركته في تشييع جنازة هيثم احمد زكي، حيث فوجئ بيد شاب غريب في جيبه من أجل سرقة تليفونه المحمول ونقوده مستغلاً حمله للنعش، بينما يقوم شاب آخر بركله برجله وسط الزحام، بحسب اليوم السابع.
وأضاف باسم سمرة أنه امسك بالشاب الذي يضع يده في جيبه بيده اليسرى، بينما كان منشغلاً بحمل نعش هيثم احمد زكي بيده اليمنى، فقام بضربه ولكمه بعدما أدرك أنه يحاول سرقته بالاشتراك مع الشاب الآخر الذي يضربه في رجله في محاولة منه لإلهائه.
ونفى باسم سمرة ما تردد في بعض المواقع أنه اعتدى على أصدقاء هيثم احمد زكي، مشيراً إلى أن الواقعة كانت مع لصين يحاولان سرقته وسط الزحام.
وكان باسم سمرة من أول الحضور لجنازة الفنان الشاب هيثم احمد زكي، التي شيعت من مسجد مصطفى محمود وسط العديد من النجوم الذين جاءوا لتوديع الراحل بالدموع إلى مثواه الأخير.
يذكر أن هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر 35 عاماً، إثر هبوط في الدورة الدموية، ليفجع الجميع بخبر رحيله المفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم سمرة يضرب شاببين في جنازة هيثم احمد زكي بعد ارتكابهما هذا الجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.