باسم سمرة يضرب شاببين في جنازة هيثم احمد زكي بعد ارتكابهما هذا الجرم

السبت 9 نوفمبر 2019

باسم سمره

قال باسم سمرة أنه تعرض لمحاولة سرقة أثناء مشاركته في تشييع جنازة هيثم احمد زكي، حيث فوجئ بيد شاب غريب في جيبه من أجل سرقة تليفونه المحمول ونقوده مستغلاً حمله للنعش، بينما يقوم شاب آخر بركله برجله وسط الزحام، بحسب اليوم السابع.

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وأضاف باسم سمرة أنه امسك بالشاب الذي يضع يده في جيبه بيده اليسرى، بينما كان منشغلاً بحمل نعش هيثم احمد زكي بيده اليمنى، فقام بضربه ولكمه بعدما أدرك أنه يحاول سرقته بالاشتراك مع الشاب الآخر الذي يضربه في رجله في محاولة منه لإلهائه.

ونفى باسم سمرة ما تردد في بعض المواقع أنه اعتدى على أصدقاء هيثم احمد زكي، مشيراً إلى أن الواقعة كانت مع لصين يحاولان سرقته وسط الزحام.

وكان باسم سمرة من أول الحضور لجنازة الفنان الشاب هيثم احمد زكي، التي شيعت من مسجد مصطفى محمود وسط العديد من النجوم الذين جاءوا لتوديع الراحل بالدموع إلى مثواه الأخير.

يذكر أن هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر 35 عاماً، إثر هبوط في الدورة الدموية، ليفجع الجميع بخبر رحيله المفاجئ.