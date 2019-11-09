شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "عهد الدم" في بيروت والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 باسل خياط العمل الذي يقدم قصة متشعبة تقوم على عاملي التشويق والاثارة، يلعب فيه البطولة إلى جانب خياط، كل من: نادين تحسين بك، ندى أبو فرحات، آية طيبا، رودني حداد، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب وغيرهم.

نذكر أنّ العمل سيبصر النور قريباً وأنّ الشركة تصور في بيروت بالتوازي معه، مسلسل"العودة" من ٣٠ حلقة، والذي سيعرض مع بداية العام الجديد.

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