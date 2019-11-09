شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا العبدالله تزور جمعية همة نساء البلقاء الخيرية والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 الملكه رانيا قامت جلالة الملكة رانيا العبدالله بزيارة إلى جمعية همة نساء البلقاء الخيرية وخططها المستقبلية في مجال تمكين المرأة. والتقت جلالتها بحضور رئيسة جمعية همة نساء البلقاء الخيرية حنان عوده، مع أعضاء الجمعية وتجولت في مرافق الجمعية. وتأسست الجمعية عام 2010 بهدف تمكين المرأة من خلال تدريبها وتشغيلها وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقدم الجمعية مساعدات عينية للعائلات الفقيرة.





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