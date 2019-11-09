رغم الشهرة والثروة انجلينا جولي تكشف معاناتها... ندوب ظاهرة وخفية

السبت 9 نوفمبر 2019

انجلينا جولي

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي رغبتها في مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وجاء هذا خلال مقابلة أجرتها معها مجلة Harper’s Bazaar من دون أن تحدد وجهتها حيث اكتفت بذكر أفريقيا كخيار محتمل.

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وأضافت النجمة، 44 عاماً، أنها لن تتمكن الآن من مغادرة البلاد نهائياً وتابعت: "كم أحب العيش في الخارج وقد أفعل هذا مع أولادي عندما يتخطون جميعاً سن الـ18 عاماً. أما اليوم فعلي الإقامة في بلد والدهم".

وقالت أيضاً: "مكاني المفضل هو حيث لم أذهب يوماً. أحب خوض تجارب جديدة. وفي العام المقبل قد يصبح لدينا منزل في أفريقيا".

كذلك تطرقت إلى وضعها الصحي وما عانته في هذا السياق وخصوصاً بعد خضوعها لعمليات استئصال للثدي والمبيضين. وعلقت: "عانى جسمي الكثير في العقد الماضي وخصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة. وترك هذا ندوباً واضحة وأخرى غير ظاهرة".

ويشار إلى أن النجمة انفصلت عن زوجها الممثل العالمي براد بيت في سبتمبر 2016 بعد عامين من الزواج و10 سنوات من الارتباط وإنجاب 3 أولاد وتبني 3 آخرين.