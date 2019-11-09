98 فيلما في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أنَّها اختارت 98 فيلماً من 34 دولة للعرض بالدورة الجديدة، التي تنطلق نهاية هذا الشهر.



وتقام الدورة الـ18 من المهرجان السينمائي الأشهر في المغرب خلال الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 7 ديسمبر/كانون الأول، وتحل السينما الأسترالية ضيف شرف المهرجان.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان أنّ المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلماً تتنافس على جائزة النجمة الذهبية من بريطانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمغرب وتونس والسعودية والسنغال.

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ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلم "سيد المجهول" من إخراج علاء الدين الجم وبطولة يونس بواب وصلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس الباز وحسن بن بديدة.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجه وسبق عرضه في مايو/أيار ضمن قسم "أسبوع النقاد" بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وتدور القصة حول لص دفن على عجالة مسروقاته في مكان مهجور ويعود بعد سنوات ليكتشف أنّ موقع كنزه تحول إلى مقام ديني ونشأت حوله قرية صغيرة.

وتتوزع باقي أفلام المهرجان على عدد من البرامج منها "ضيف الشرف" و"بانوراما السينما المغربية" و"الجمهور الناشئ".

ويكرم المهرجان هذا العام الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد.