شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما فى الألبوم الأخير.. تامر عاشور يجدد تعاونه مع جمال الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي جمال الخولي مع المطرب تامر عاشور فى أغنية جديدة سيتم إطلاقها ضمن أغانى ألبومه القادم، والمتوقع إطلاقه في صيف 2020.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها جمال الخولي مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم " أيام " بأغنية "من غير ما أحكيلك"، وهى من ألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى : "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".