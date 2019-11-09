شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما فى الألبوم الأخير.. تامر عاشور يجدد تعاونه مع جمال الخولى والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى : "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".
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