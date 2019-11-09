شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استمع لـ أهم المطربين الذين تغنوا بـ حب النبى فى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل كافة المسلمين حول العالم في شتي بقاع الأرض حالياً بالمولد النبوي الشريف الذى يتزامن مع اليوم السبت، وهو ما جعلنا نتعرض بالتزامن مع تلك المناسبة إلى أبرز الأغاني الدينية الذى غناها المطربون في حب النبي.

أم النبي

قدمت الحاجة ياسمين الخيام مجموعة من أبرز الأغاني وأشهرها في حب النبي محمد مدحته فيها، منها أم النبي، محمد يا رسول الله، وانت فينا يا رسول الله، وغيرها من الأغاني.

قلبك حنين يا نبى

قدم المطرب وائل جسار مجموعة من أهم الأغاني الذي مدح فيها النبي الكريم، منها "قلبك حنين يا نبي".

محمد نبينا

قدم الفنان حمادة هلال أغنيتين في حب النبي علي طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية "سيدنا النبي"، وأغنية "محمد نبينا".

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قمر سيدنا النبي

من أبرز الأغاني الذي غناها المنشد مصطفى عاطف في حب النبي.

يا نبي سلام عليك

اعتاد المطرب ماهر زين على تقديم أغاني في حب النبي ومدحه منها "يا نبي سلام عليك".