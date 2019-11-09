شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام تقدر تشوفها "بعد نص الليل" ضمن عروض القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دروته الـ41 المقرر إقامتها 20 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى 29 نوفمبر برئاسة محمد حفظى، برنامج عروض منتصف الليل للسنة الثانية على التوالى منذ تنظيمه العام الماضى، وتضم هذه القائمة أفلام :

4 x4

ماريانو كون | الأرجنتين، إسبانيا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|92 دقيقة

يتسلل لص إلى سيارة 4x 4 فارهة كى يسرق محتوياتها، وبعد انتهائه يكتشف أنه لا يستطيع الخروج منها كما لو كانت سجنًا، وبمرور الوقت يكتشف أن هناك من بالخارج يتحكم به وبالسيارة.

كوكو دى كوكو دا

يوهانس نيولم | السويد، الدنمارك| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|86 دقيقة

بعد تعرضهما لمأساة مفجعة ورغبة منهما فى تخطيها، يقرر زوجان أن ينطلقا فى رحلة رومانسية بين أحضان الطبيعة، ولكن تتحول رحلتهما الرومانسية إلى مجموعة متلاحقة من الكوابيس المرعبة.

ابتلاع

كارلو ميربيلا دايفيس | الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|94 دقيقة

هانتر امرأة جميلة، تزوجت حديثًا من ريتشي رجل الأعمال الناجح، وتعيش حياة تبدو مثالية للجميع ولكنها تجدها مملة ورتيبة. تكتشف هانتر ممارسة تشعر من خلالها بالرضا عن حياتها ولكن فى نفس الوقت قد تكلفها حياتها وحياة جنينها!

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العُش

روبرتو دى فيو | إيطاليا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|107 دقيقة

يعيش صامويل الصبى المشلول فى منزل منعزل مع والدته إيلينا التى تربطه بها علاقة معقدة جدًا، حيث تمنعه من مغادرة المنزل أو التحدث لأى غريب، إلى أن تأتى دينيس لتعمل خادمة بالمنزل، فيكتشفا معًا السر الذى تخفيه والدته.

بحيرة الأوز البري

دياو يينان | الصين، فرنسا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|113 دقيقة

بعد إطلاق سراحه حديثًا من السجن، يتسبب تشو هونج فى مقتل ضابط شرطة، ونتيجة لخلافات بينه وبين أفراد عصابته الإجرامية، يجد نفسه مُطاردًا من كلٍ من رجال العصابات وشرطة المدينة فى نفس الوقت.

الماشى على الجلد

كرستيان نيومان | لكسمبورج، بلجيكا| روائى| عرض عالمى أول | 2019|89 دقيقة

ريجين شابة مرت بطفولة غير عادية ولكنها تحاول جاهدة بأن تحظى بحياة عادية برفقة حبيبها، حتى يزورها الرجل الذى كان على علاقة عاطفية بوالدتها فى الماضى ليخبرها حقائق صادمة عن طريقة وفاة جدتها، وعن شقيقها المتحول.

ساحرة

مارسيلو بياز كوبيلز | الأرجنتين| روائى| عرض دولى أول | 2019|90 دقيقة

سيلينا أم وحيدة تعيش برفقة ابنتها المراهقة فى منزل متواضع على أطراف مدينة صغيرة ونائية. سيلينا لها دراية بأعمال السحر الأسود، تضطر لاستخدامه عندما تُختطف ابنتها من قِبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون بالدعارة.