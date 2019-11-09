شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العسيلى يتألق فى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمود العسيلي حفلا غنائيا، وسط خضور جماهيري كبير، وذلك داخل أحد النوادي بالإسكندرية.

وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدى قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم"، بالإضافة الى أغنية "أنا ابن مصر".. وغيرها ممن تفاعل معها آلاف الشباب من الجنسين. Advertisements يذكر أن آخر كليبات محمود العسيلي كليب "ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. العسيلى يتألق فى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.