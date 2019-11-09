شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يجتمع مع منشد فرقة ابن عربى لأول مرة فى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبنانى وائل جسار بعيد المولد النبوى الشريف بإطلاق مبادرة "كلمة طيبة" التى تسلط الضوء على أخلاق الرسول، فى أول عمل فني وخيرى يجمعه مع عبد الله المنصور، منشد فرقة ابن عربى المغربية.





وأتت هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات المولد بشكل عمل ثقافى وفنى يتجسد في كتاب إلكتروني يحمل اسم "نحييها لنحيا"، يتضمن في فحواه 52 خلقاً من أخلاق الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، يهدف بالأساس للتوعية الأخلاقية والدينية بنشر الأخلاق المحمدية والتحلي بها، حيث يمكن للقارئ أن يقرأ خلقاً واحدًا كل أسبوع ويحاول تجسيده في الحياة اليومية وتعاملاته مع الناس بحيث ينهي تطبيق مبادئ الكتاب خلال سنة.

Advertisements

وظهرت المبادرة للنور بشكل كتاب إلكتروني اعتمد في دعايته على تصوير فيديو يجمع عدداً من الفنانين العرب والرياضيين والشخصيات العامة، منهم وائل جسار والمغربي عبد الله المنصور، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، ولاعبا كرة السلة اللبناني فادي الخطيب والمصري إسماعيل أحمد، والشيف اللبناني ليلى فتح الله، ويتم إطلاقه عبر منصات السوشيال ميديا بالتزامن مع بدء احتفالات المولد النبوي الشريف.





ابن عربى تعد من أقدم فرق الصوفية فى العالم العربى، ووضع حجر أساسها الدكتور أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينات، وتم اختيار اسمها تيمناً بمحيى الدين ابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة.