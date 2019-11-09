فن ومشاهير

وائل جسار يجتمع مع منشد فرقة ابن عربى لأول مرة فى المولد النبوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يجتمع مع منشد فرقة ابن عربى لأول مرة فى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبنانى وائل جسار بعيد المولد النبوى الشريف بإطلاق مبادرة "كلمة طيبة" التى تسلط الضوء على أخلاق الرسول، فى أول عمل فني وخيرى يجمعه مع عبد الله المنصور، منشد فرقة ابن عربى المغربية. 

 

c682638d-35d5-4252-a7f9-ef7081b88f32
 

وأتت هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات المولد بشكل عمل ثقافى وفنى يتجسد في كتاب إلكتروني يحمل اسم  "نحييها لنحيا"، يتضمن في فحواه 52 خلقاً من أخلاق الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم،  يهدف بالأساس للتوعية الأخلاقية والدينية بنشر الأخلاق المحمدية والتحلي بها، حيث يمكن للقارئ أن يقرأ خلقاً واحدًا كل أسبوع ويحاول تجسيده في الحياة اليومية وتعاملاته مع الناس بحيث ينهي تطبيق مبادئ الكتاب خلال سنة. 

 

Advertisements

وظهرت المبادرة للنور بشكل كتاب إلكتروني اعتمد في دعايته على تصوير فيديو يجمع عدداً من الفنانين العرب والرياضيين والشخصيات العامة،  منهم وائل جسار والمغربي عبد الله المنصور، والمخرج اللبناني سعيد الماروق،  ولاعبا كرة السلة اللبناني فادي الخطيب والمصري إسماعيل أحمد، والشيف اللبناني ليلى فتح الله،  ويتم إطلاقه عبر منصات السوشيال ميديا بالتزامن مع بدء احتفالات المولد النبوي الشريف. 

 

5f863f1c-1ed2-4daf-ad00-b78a5b10f852
 

ابن عربى تعد من أقدم فرق الصوفية فى العالم العربى، ووضع حجر أساسها الدكتور أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينات، وتم اختيار اسمها تيمناً بمحيى الدين ابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يجتمع مع منشد فرقة ابن عربى لأول مرة فى المولد النبوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا