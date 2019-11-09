شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي ومصطفى شعبان وعمرو سعد ودنيا سمير غانم ونجوم الغناء في عزاء والد أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في والد الفنان أكرم حسنى بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، منهم، النجم محمد هنيدي، النجم مصطفى شعبان النجم عمرو سعد، النجمة هنا الزاهد، النجمة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنلنك دلال عبد العزيز، النجم خالد سليم، احمد السعدني، أيتن عامر، الفنانة دينا، ايمي سالم، تامر حبيب، المطرب احمد جمال، المطربة رنا سماحة، المطرب أحمد الشامي، الملحن مدين، الشاعر أمير طعيمة.

وحضر أيضا، الفنان عمرو يوسف، الفناتة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الفنان شريف رمزي، المطرب هشام عباس، المطرب حميد الشاعري، كريم فهمي، المطرب محمد محيى، المطربة شذى، الشاعر تامر حسين، الشاعر ايمن بهجت قمر، المطرب محمد سراج، اوتاكا، اسماعيل فرغلي، ايمن عزب، كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب.

وحضر أيضا، النجم أحمد حلمي، النجم هاني رمزي، الفنان أحمد صلاح حسنى، شيكو، ماجد المصري، باسم سمرة، أروى جودة، ونجوم مسرح مصر علي ربيع، أوس أوس، محمد أنور، كريم عفيفي

كما حرص عدد من الفنانين علي الحضور منذ الدقائق الأولي لتقديم العزاء منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، المطرب محمد الشرنوبي، احمد فهمي، عماد كمال، محمد علي رزق.

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كان والد النجم أكرم حسنى، المهندس حسنى عبد الرحيم، قد توفى مساء أمس الخميس، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجمعة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.