شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. أصدقاء الفنان الراحل يدشنون حملات صدقة جارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد من الفنانين، جمع تبرعات للمساهمة في إخراج صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

من ضمن هؤلاء الفنانين لقاء سويدان حيث كتبت على صفحتها "الفيس بوك: "الحزن والوجع جوانا علي فقد هيثم خصوصاً إنه وحيد ملوش حد يدعيله أو يتصدق على روحه، أنا هأبدأ بإذن الله أجمع تبرعات نعمل بيها صدقة جارية علي روحه".





وأطلق الفنان محمد شاهين حملة تبرع جماعى لإحياء ذكرى الراحل "هيثم أحمد زكى" ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب تغريدة: "ربنا يكتبها فى ميزان حسناتكم" والهدف من الحملة توصيل مياه الشرب والكهرباء لمنازل الفقراء .

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وتداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعى صورة لأحد الأشخاص بالأراضي المقدسة أدى عمرة عن الفنان هيثم أحمد زكي وإهداء لروحه.





يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى، توفى فجر الخميس، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية، وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.