محمد منير : إبني وحبيبي ‎هيثم أحمد زكى.. بلا تعليق إنها إرادة الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكينج محمد منير فى وفاة ابن النمر الاسود احمد زكى، هيثم احمد زكى، الذى توفى فجر الخميس، فى فيلته بالشيخ زايد. وكتب منير على صفحته الشخصية بموقع التغريدات تويتر " ‏ابني وحبيبي ‎#هيثماحمدزكى.. بلا تعليق انها ارادة الله ولاحول ولا قوة الا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون." وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأول من صباح أمس الخميس، داخل فيلته، قبل ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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