شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يستئصل ورما بالقولون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى ويل سميث جمهوره فيديو قام فيه بعمل منظار للقولون، ومازح من خلاله جمهوره بأنه ظل لوقت طويل حوالى 3 ساعات لارتداء ملابسه الداخلية.

وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.









وأضاف التقرير، الذى نشره موقع توداي، أن الورم حميد ولكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام، ويكون المريض محظوظا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكرا وهو ما حدث مع ويل سميث.

Advertisements ورغم ذلك إلا أن ويل سميث لم يتخل عن روح الدعابة، حيث نشر فيديو له من داخل المستشفى قال فيه إنه لا يمكن أن تحصل على مزيد من المتابعين على حسابك إلا إذا كشفت عن مؤخرتك.

آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man وتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج، ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.

يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.