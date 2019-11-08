أحمد الفيشاوي يعيش أزمة نفسية سيئة بعد وفاة هيثم ذكي

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:31 مساءً - يعيش الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ أزمة نفسية سيئة منذ تبلغه خبر وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي، أمس، على إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأجرى أحمد الفيشاوي اتصالاً هاتفياً بالفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وانهار أثناء تحدثه عن زميله الراحل ودخل في نوبة من البكاء، إذ حاول الأخير تهدأته ومواساته لكنه لم يستطع تمالك نفسه.

الجدير ذكره أن عزاء هيثم أحمد زكي من المقرر إقامته يوم غد السبت، داخل مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد في مصر.