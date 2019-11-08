بعد أحمد زكي.. الموت يغيّب المخرج أحمد خضر

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:31 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج أحمد خضر. وأشارت الى أنه سيقام عزاء الراحل يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.
ويشار الى أن آخر أعمال الراحل أحمد خضر هو مسلسل “قناديل البحر” من بطولة محمود قابيل وأثار الحكيم وبشرى، في عام 2005.
وحصل الراحل على شهادة في الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل مخرجا لفترة طويلة في التلفزيون المصري. ومن أشهر أعماله: مسلسل “الثعلب”، “لص الكلاب”، و”على باب الوزير”، وفيلم “الهانم بالنيابة عن مين” لفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين.
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