صدمة محمد إمام في وفاة هيثم أحمد زكي :”ازاي دفنتك و هاخد عزاك”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:31 مساءً - لايزال الممثل المصري ​محمد إمام​ في صدمة بعد وفاة الممثل المصري ​هيثم أحمد زكي​ المفاجئة يوم أمس، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، معرباً في تعليقه عن حزنه الشديد على فراق صديقه، وهو من المعروف ان صداقة قوية كانت تجمعهما.

وقال:”قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني ..

“فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”.



وكانت كشفت مصادر أمنية وقضائية عن أن الوفاة بحسب تقرير مبدئي للطب الشرعي صدر عقب تشريح الجثمان، طبيعية، ووقعت نتيجة جرعة زائدة من العقاقير والأدوية.

وفي التفاصيل، أشارت المعلومات إلى أن هيثم أصيب بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناوله عقاقير ومقويات عضلات، منوّهة إلى أن هيثم عاد من النادي الرياضي يوم وفاته وكان مرهقاً بسبب التمرين، وتناول جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت بإعيائه ومن ثم وفاته.