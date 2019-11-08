





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد مبادرة "نهاركِ" والإصدار الخاص الذي طرحته جريدة "النهار" في 31 تشرين الاول، بإضافة كلمة "للنساء" الى جملة "منبت للنساء والرجال" في النشيد الوطني اللبناني، أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة النشيد بحلته الجديدة. وعُرض بصوتها في إفتتاحية برنامج "صار الوقت" للإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـ"mtv".

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مشاركة المرأة في ساحات الثورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تغني النشيد الوطني بنسخته جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.