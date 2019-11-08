شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج أحمد خضر والعزاء الأحد المقبل بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، منذ قليل، المخرج أحمد خضر، وتتلقى أسرته العزاء بعد غد الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".