محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز منتخب مصر في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لمنتخب مصر تحت 23 الفوز في ضربة البداية والثلاث نقاط، لم يقصروا في بذل المجهود برجولة رغم فرق القوة الملحوظ (باستثناء رمضان وأكرم)، المطلوب مزيد من التركيز، كنا نفقد الكرة بسهولة ونفرط في الكرة الثانية والمشتركة، عمار لاعب موهوب لكن بحاجة إلى ضبط مماثل لما تم مع رمضان صبحي".
وانتهى اللقاء بفوز مصر على مالي بهدف مقابل لا شيء، أحرزه مصطفى محمد في الشوط الاول، لتحصد مصر 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي عن فوز المنتخب: "لم يقصروا" ويقدم نصيحة للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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