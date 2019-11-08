بينهم حلمي وعمرو يوسف وعمرو سعد.. فنانون حرصوا على حضور عزاء والد أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء حسني عبدالرحيم، والد أكرم حسني ولاعب نادي الزمالك السابق، في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكان بين الحضور أحمد حلمي، عمرو يوسف، عمرو سعد، علي ربيع، أوس أوس، محمد أنور، أحمد فهيم، كريم فهمي، إيمي سالم، أيمن عزب، شادي ألفونس، أيمن وتار، محمد نور، تامر حبيب، هشام عباس، أحمد صلاح السعدني، محمد محيي، كريم عفيفي، كريم السبكي، باسم سمرة.

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وشيّع الفنان أكرم حسني جثمان والده إلى مثواه الأخير، من مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الجمعة.

وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، أمس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.