فيديو| هنيدي يدعو المواهب الجديدة لحضور "حكايا مسك" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، المواهب السعودية والعربية الجديدة من مؤلفين ومخرجين ومصورين، لحضور جلسته النقاشية في مبادرة "حكايا مسك"، والتي ستقام في 11 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر هيدي مقطع فيديو للمبادرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الاوسط، لكل اللي نفسهم ييقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين".
تابع هنيدي: "انتظروني يوم ١١ نوفمبر في حكايا مسك".
وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.
يذكر أن الفنان أحمد حلمي يشارك في مبادرة "حكايا مسك" بجانب الفنان محمد هنيدي.
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