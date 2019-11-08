محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر بعيد ميلاد ابنتيهما الكبرى "تايا"، اليوم الموافق 8 نوفمبر.

ونشرت الفنانة مي عمر صورًا، من حفل العيد ميلاد، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي وسط صديقاتها، بينهن حلا شيحة، والإعلامية سمر يسري، والفنانة نسرين إمام، ورانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري.

يذكر أن الفنانة مي عمر لديها طفلة أخرى تدعى "سيلين"، وضعتها في 19 أبريل 2018.

وتعاون سامي ومي في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، وتأليف أيمن سلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو| بينهن حلا شيحة وسمر يسري.. صديقات مي عمر يحتفلن معها بعيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.