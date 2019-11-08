وفاة المخرج أحمد خضر.. وهذا موعد العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير أحمد خضر. ويقام عزاء الراحل يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الراحل مسلسل قناديل البحر بطولة محمود قابيل وأثار الحكيم وبشرى، عام 2005. والراحل حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل مخرجا لفترة طويلة في التليفزيون المصري بالبرامج ثم الأفلام التسجيلية. ومن أشهر أعماله: "مسلسل الثعلب لنور الشريف، ومسلسل اللص الكلاب لعبلة كامل ورياض الخولي، ومسلسل على باب الوزير لشريف منير وشيرين سيف النصر، وفيلم الهانم بالنيابة عن مين لفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين

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