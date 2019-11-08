بالصور| أحمد حلمي ومنى زكي يدعمان أوركسترا "النور والأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعم الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، جمعية أوركسترا "النور والأمل"، الموهوبين في العزف على اَلة "الكمنجة".
ونشر حلمي مجموعة من الصور تجمعه بأعضاء الجمعية، رفقة زوجته الفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".
وعلق حلمي على الصور: " قاعد أنا ومني لابينا ولا علينا وزهقانين كدة وفجأة سمعنا صوت موسيقي كلاسيك حلوة أوي جاية من بعيد، سألنا ايه ده فقالولنا دول أوركسترا جمعية النور والأمل هما اللي بيعزفوا ".
وتابع حلمي: "رحنلهم وقعدنا وسمعنا عزف من ورا الخيال واحتراف فعلا ميتمتعش بيه الا أصحاب الهمم والقدرات الفذة، اسعدتونا يا أوركسترا النور والأمل وخليتوا قعدتنا كلها فن وتفاؤل واتأكدنا أن المصريات لايقهرهم قاهر ومتوقفهمش ضلمة".
وحضر الفنان أحمد حلمي، أمس حفل الفنان عمرو دياب، الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، على مسرح محمد عبده.
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