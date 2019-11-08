محمود حجاج : حصدنا النجمة الثامنة بالتنظيم المثالي لبطولة إفريقيا الأخيرة

بالتزامن مع بداية التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، عرض الاسبوع الماضي الفيلم التسجيلي"النجمة الثامنة" والذي تم تصويره مع خبراء ورياضين والقائمين علي تنظيم بطولة افريقيا الاخيرة التي اقيمت في القاهرة ولم يستطع المنتخب المصري الحصول عليها، وخلال الفيلم تم رصد ما تم انجازه في تنظيم البطولة المبهر وحفل الإفتتاح الذي ابهر العالم، خاصة وان البطولة تم تنظيمها في 164 يوم فقط، وذلك بعد اعتذار دولة الكاميرون بسبب بطء التحضيرات هناك وهو القرار الذي اتخذه الكاف واستضافتها مصر، وكانت النتيجة مبهرة على كافة المستويات.

الفيلم الذي قامت بعمل المونتاج الخاص به نورهان نور الدين وكتب السيناريو والإخراج محمود

حجاج، لافي العديد من ردود الافعال بعض عرضه مباشرة حيث انه قام بتسليط الضوء على المجهود اللي اتبذل عشان البطولة تطلع بالشكل اللي أبهر العالم كله.

وقال حجاج في تصريحات صحفية: انا سعيد للغاية بهذا العمل الذي يمثل التجربة الاولي لي في الاخراج بجانب كتابة السيناريو واكثر ما جعلني سعيدا ان الفيلم حقق نجاحا كبيرا وردود افعال اكثر من رائعة واستطعنا من خلاله ان نوثق لهذا الحدث التاريخي الذي اثبت للجميع قدرة مصر علي تقديم الافضل طوال الوقت خاصة وان الجميع

ينتظر حينما تقدم مصر بطولة ان تكون فوق التوقعات وهذا بالظبط ما حدث مع قيامنا بتلك الخطوة والتي اخذت فقط 164 يوم.

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واضاف حجاج استضافنا خلال الفيلم أغلب رؤساء اللجان وبعض الخبراء الرياضيين وعلى رأسهم حسن المستكاوي ورئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي منتصر النبراوي والمهندس عمرو البرتقالي وتكلم عن التحدي الكبير اللي الدولة واجهته في التحضير والتجهيز للبطولة في 4 شهور.

واستطرد قائلا: صحيح منتخب مصر لم يوفق في حصد النجمة التامنة في بطولة إفريقيا 2019 لكن الأكيد إننا حصدناها بالتنظيم المثالي والشكل اللي أبهر العالم كله.

واستكمل حجاج كلامه قائلا: ا"النجمة الثامنة" هو ثالث فيلم وثائقي لي بعد فيلم "سيرة شهيد" الذي عرض في 25 يناير الماضي والذي تناول حياة بعض الشهداء من الجيش والشرطة والشعب، وفيلم" احتيال" الذي عرض في شهر اغسطس الماضي.