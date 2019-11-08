يحيي باند ميديك حفل روك يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري، لأول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 110 جنيهًا، ومن المقرر أن يقدم ميديك من خلاله باقة من ألمع أغانيه. Advertisements ميديك يطرح ألبوم "Ascension" يذكر أن باند ميديك طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "Ascension"، ويضم الألبوم على 8 أغاني، من بينهم: "Downfall"، "Rise Above"، "Colours".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. ميديك يحيي حفل روك في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.