عاجل.. وفاة المخرج أحمد خضر



تُوفي منذ قليل المخرج أحمد خضر، عن عمر يناهز 74 عامًا، وأعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاته من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك". "فيسبوك". ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل المخرج أحمد خضر. Advertisements وأعلن الفنان عزوز عادل ان العزاء سيكون يوم الاحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب. ويشار من أهم أعمال أحمد خضر :"الرجل والحصان"، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين، محمود مرسي وهدى سلطان، ومسلسل "حارة الشرفاء"، ومسلسل "اتنين اتنين"، كما يتناول الحديث أيضًا عن الدراما التاريخية، حيث قدم مسلسل "حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".



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