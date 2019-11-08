أبرزهن ياسمين غيث وناهد السباعي.. فنانات تأثرن بوفاة هيثم أحمد زكي

شيع عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي جثمان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين أمس الخميس، وسط الآلآف من جمهوره ومحبيه وزملائه، حيث رحل ابن النمر الأسود إثر هبوط في الدورة الدموية.

وخيمت حالة من الحزن الشديد وسط الحضور، وأصدقائه من الممثلين القريبين منه، ولكن رحيل هيثم أحمد زكي، أثر في عدد من الفنانين اللاتي لم يتمكن من السيطرة علي حزنهم، وعلي رأسهم الفنانة ناهد السباعي والتي تعُد صديقة الطفولة للراحل هيثم أحمد زكي، وخطيبته إنجي سلامة .

وإنهارت إنجي سلامة، خطيبة هيثم أحمد زكي أثناء دفن الفنان الراحل في مقابر الفنان أحمد زكي بأكتوبر، حيث ظهرت إنجي مرتدية غطاء الرأس وفي حالة تعب وإعياء وحزن شديد بين المقابر، بعد أن كانت تستعد للزواج من الفنان الراحل حيث تم خطبتهما منذ أشهر قريبة.

في حين، انهارت أيضًا الفنانة دلال عبدالعزيز باكية أثناء تشييع جثمان، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن هيثم أحمد زكي ابنها، ورددتها وهي تبكي "دا ابني حبيبي يا ابني، عاش يتيما ومات وحيدًا، مش هقدر أقول غير كده".

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وبعد انتهاء صلاة الجنازة، وخروج الجثمان من المسجد، وقف الممثل الشاب، عمر مصطفى

متولي، وصرخ في المتواجدين لإفساح الطريق .

ومن الفنانات اللاتي سطيرة عليهم الحزن شديدًا، الفنانة ياسمين غيث، التي تعرضت لوعكة صحية عقب معرفتها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت ياسمين عبر صفحتها قائلة: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفيًا بموت.. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالبًا مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة".

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.