صور .. نيكول سابا بالعلم اللبناني بحفل الزهور بحضور الآلاف

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً ضخماً وذلك داخل نادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة بحضور الآلاف من الجمهور. وشهدت الحفل حضور عدد كبير من الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار. ومن ناحية آخري تستعد "نيكول" لطرح أغنية مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى خلال الفترة المقبلة. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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