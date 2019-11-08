نشرت النجمة ناهد السباعي صورة تجمعها مع النجم الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وعلقت "السباعي" على الصورة قائلة :"لقد كان يومًا طويلًا بدونك يا صديقي وسأخبرك بكل ذلك عندما أراك مجددًا".
وأضافت: "فيه ايه بينك و بين ربنا عشان يجيلك ف اول يوم
يذكر أن هيثم أحمد زكى، بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والدهبطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان آخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.
وغيب الموت الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس الماضي، ونعاه العشرات من نجوم الفن في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد.. ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي: "فيه إيه بينك وبين ربنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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