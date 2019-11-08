"شاهد.. ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي: "فيه إيه بينك وبين ربنا

نشرت النجمة ناهد السباعي صورة تجمعها مع النجم الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وعلقت "السباعي" على الصورة قائلة :"لقد كان يومًا طويلًا بدونك يا صديقي وسأخبرك بكل ذلك عندما أراك مجددًا".

وأضافت: "فيه ايه بينك و بين ربنا عشان يجيلك ف اول يوم

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ليك ف القبر اكتر من عشر عمرات و الاف الختمات ودعاء بالملايين اللهم تقبل منا جميعا ويجعل مثواه الجنة".

يذكر أن هيثم أحمد زكى، بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده

بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان آخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.

وغيب الموت الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس الماضي، ونعاه العشرات من نجوم الفن في الوطن العربي.