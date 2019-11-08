فيديو.. عمرو دياب يتخطي المليون بـ " قدام مرايتها"

تخطي النجم عمرو دياب بأغنية "قدام مرايتها" من ضمن ألبومه "أنا غير" الحاجز المليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي طارق مدكور وإنتاج شركة "ناي". ويشار ان ان عمرو دياب طرح أغنية جديدة من Advertisements ألبومه "انا غير" تحمل اسم "أول يوم في البعد" وذلك عبر إحدى شركات المحمول. ألبومه "انا غير" تحمل اسم "أول يوم في البعد" وذلك عبر إحدى شركات المحمول. "أول يوم في البعد" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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