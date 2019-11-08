حفل غنائي ساهر لتامر حسني في الكويت يناير المقبل

يحيي النجم الكبير تامر حسني حفلًا غنائيًا، في شهر يناير المقبل،فى الكويت، ومن المقرر أن يقام على مسرح قاعة 5، بأرض المعارض.

وتشارك فرقة ميامي في الحفل، والمقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تامر حسني ينتهي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد

ومن ناحية أخرى يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه بعد، في عام 2020، كما انتهى تامر من تسجيل معظم أغاني الألبوم.

ويتعاون النجم الكبير تامر حسني من خلاله، مع مجموعة من ألمع الشعراء، والملحنين والموزعين ومن بينهم: "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، حسام سعيد، تامر حسين، رمضان محمد، أحمد راؤول، محمد يحيى، تامر علي، عزيز الشافعي، إسلام زكي، محمود أنور، أحمدزعيم، محمد جمال، توما، عادل حقي، وسام عبد المنعم، فهد، علي فتح الله، رامي سمير".

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يذكر أن النجم تامر حسني يستعد فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، والذي من المقرر عرضه بجيمع دور العرض في السينمات تزامنًا مع بداية إجازة نصف العام 2020.

والفيلم بطولة كل من تامر حسني، زينة، مي عز الدين، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، كما يوجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية، والتي تحمل ذات الصفات.