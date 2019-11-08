تراند اليوم : نجوم الفن يشاركون في عزاء والد أكرم حسني

حرص كل من الفنانين احمد جمال، ماجد المصرى، شادى الفونس، تامر حسين، امير طعيمة، محمد عطية، محمد نور، احمد صلاح السعدنى، ايمي سالم، واوس اوس، محمد نور، تامر حبيب، على ربيع، احمد حلمى، باسم سمرة، اروى جودة، احمد الشامى، عمرو سعد، واحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، على المشاركة في عزاء والد الفنان أكرم حسني، المقام حاليا بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

يذكر ان والد الفنان أكرم حسني قد توفي مساء أمس، الخميس، وتم تشييع جنازته اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب.

يُشار الى أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.