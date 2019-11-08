إليسا تعثرُ على عامل النظافة.. وتوجّه رسالةً: ثورة وثروة وأخلاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عثرت الفنانة اللبنانية إليسا على المواطن اللبناني الذي ظهر عبر شاشة التلفزيون وقال إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويأكل من حاويات النفايات، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على تويتر تغريدةً قالت فيها: "أحمد عبد العال يللي أثّر بكتار قدرنا نساعدو مع بعض الزملا وناس ما ترددو يكونو موجودين للمساعدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هيدي هيي ثورة اللبنانيين. ثورة وثروة أخلاق".

وكانت إليسا في وقتٍ سابق وبعد ظهور أحمد عبر شاشات التلفاز وجّهت نداءً خاصًا للوصول إليه قائلةً إنَّ "الزبالة" التي تحدّث عنها هذا الشاب أشرف من الطبقة التي تجلس على كراسيها في إشارة إلى مسؤولي لبنان وطالبت جمهورها بالبحث عنه، مؤكدةً أنها تريد من الشعب اللبناني أن يكون التغيير بالقول والفعل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الشاب الذي قال إنه يعمل في "القمامة" منذ 12 عامًا ومصنّف على أنه عامل نفايات ضمن نطاق بلديتي سن الفيل والدكوانة، لكن تم إيقافه عن العمل منذ 6 أشهر وأنه سيأكل من الزبالة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وعلى صعيدٍ آخر، عادت إليسا للتأكيد على التزامها بعبارة "كلن يعني كلن" التي أُطلقت منذ بداية الثورة في لبنان، إذ ردّت على إحدى المغرِّدات التي علّقت قائلةً: "جعجع واحد منن"، بعد نشر إليسا تغريدةً تطالب فيها الثوار بالمحافظة على الأملاك العامة وعدم التصرف بطريقة غير لائقة، فما كان من إليسا إلا أن ردّت عليها مستخدمة كلمة جعجع الشهيرة "أكيد أكيد" وغرّدت: "أكيد أكيد أكيد وجبران باسيل وكل جماعتكن بدون استثناء كمان عزيزتي".

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وجاء ذلك الرد من المغرّدة في ظل انتماء إليسا لحزب "القوات اللبنانية" ودعمها له منذ أكثر من عشرين عامًا ومناصرة رئيسه الدكتور سمير جعجع، إلا أنها تحركت مع الشعب مؤخرًا معلنةً رفض كل المسؤولين في لبنان، وظهرت علنًا في ساحة الشهداء واتخذت موقفًا داعمًا للتظاهرات الشعبية.

ويُذكر أنَّ الفنانة اللبنانية إليسا، تتابع بشكلٍ حثيث ما تشهده الثورة اللبنانية منذ بدئها في ظل مطالبات اللبنانيين بإسقاط الحكومة والمسؤولين الذين يصفونهم بـ"الفاسدين" في البلاد.