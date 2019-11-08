شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار فى برج القاهرة بسبب " موسى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم إياد نصار تصوير مشاهده الخارجيه فى فيلم "موسى" اليوم الجمعة منذ الصباح داخل برج القاهرة بمنطقة الزمالك، ويتواجد معه مصمم المعارك أحمد عبد اللاه وكريم محمود عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن فيلم "موسى " مقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبل 2020، من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى بالفعل من تصويرهما، والفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمه صناعه الفن السابع لأول مرة. ويظهر فيه الروبوت خلال الأحداث.

Advertisements

ومن ناحية أخرى ينتظر إياد نصار عرض مسلسله "حواديت الشانزليزيه"، على شاشة ON E يوم 10 نوفمبر الجارى تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانه مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.