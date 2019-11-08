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أحمد حلمى وهانى رمزى ونجوم مسرح مصر فى عزاء والد أكرم حسنى

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وهانى رمزى ونجوم مسرح مصر فى عزاء والد أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان أكرم حسنى في وفاة والده بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، منهم، النجم أحمد حلمي، النجم هاني رمزي، الفنان أحمد صلاح حسنى، شيكو، ماجد المصري، باسم سمرة، أروى جودة، ونجوم مسرح مصر علي ربيع، أوس أوس، محمد أنور، وكريم عفيفي.

 

 

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم العزاء منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، المطرب محمد الشرنوبي، احمد فهمي، عماد كمال، محمد علي رزق. 

 

كان والد النجم أكرم حسنى، المهندس حسنى عبد الرحيم، قد توفى مساء أمس الخميس، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

 

وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجمعة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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