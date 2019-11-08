شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر جدة لطفلين من أحمد رزق فى " بخط الإيد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة سوسن بدر فى أحداث مسلسل "بخط الإيد" فى دور حماة بطل المسلسل أحمد رزق، الذى يجسد دور طبيب بشرى ولديه طفلتين وابن من زوجته التى تجسدها الفنانة يسرا اللوزى، وتدخل فى العديد من المواقف مع رزق فى إطار درامى واجتماعى مشوق ، وتقوم برعاية أطفاله.

مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" عام 2017.

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"بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.

كانت اخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة2" مع الفنان سيد رجب والذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، ومسلسل "زى الشمس" مع احمد السعدنى وريهام عبد الغفور للمخرج سامح عبد العزيز الذى عرض فى دراما رمضان الماضى.