شكرا لقرائتكم خبر عن 854 ألفا تفصل "ولاد رزق 2" عن الوصول لـ100 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت إيرادات فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز من الوصول إلى 100 مليون جنيه بعد 3 أشهر من طرحه، حيث وصل إجمالى ماحققه إلى 99 مليوناً و145 ألفاً و910 جنيهات ليكون الفيلم مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون جنيه إيرادات كثانى فيلم يحصد هذا الرقم بعد "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.