شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الفيل الأزرق2" يقترب من تحقيق 103 ملايين جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، فى دور العرض السينمائية للأسبوع الـ14، مستمرا فى حصد الإيرادات التى اقتربت من 103 ملايين كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، حيث حقق حتى الآن 102 مليون و954 ألفا و945 جنيها إيرادات .

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

Advertisements

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.