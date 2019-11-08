نانسي عجرم في كواليس عملها الجديد... صور

تستعد الفنانة نانسي عجرم لتصوير عمل جديد لم تعلن عن تفاصيله، ويرجح أن يكون فيديو كليب أغنية جديدة.

فقد نشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة جديدة لها من كواليس هذا العمل وإكتفت بالتعليق "في موقع التصوير"، وسط ترجيحات بأن تكون قد قررت تصوير الأغنية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تطلقها، ريثما تنتهي من إنجاز ألبومها الجديد.

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كما نشرت نانسي قبل يومين صورة لها وهي بدون ماكياج عبرت من خلالها عن تفاؤلها وشعور السلام الداخلي الذي تعيشه، إذ علقت عليها "عندما يشعر القلب بالسلام تكون الابتسامة حقيقية".

نانسي عجرم أحيت في الفترة الأخيرة مجموعة حفلات آخرها حفل في جامعة دلتا القاهرة، كما تشاركت مع الفنان تامر حسني بتقديم حفل في إطار حفلات "موسم الرياض".