كارول سماحة تغنّي النّشيد الوطني اللبناني معدّلاً

من وحي الانتفاضة الشعبية التي يعيشها لبنان، سجّلت الفنانة كارول سماحة، نسخةً مُعدّلة من النشيد الوطني اللبناني بصوتها. وأرفقت كارول النشيد المعدّل بعبارة "إليكِ إنتِ روح الثورة وروح النشيد". وتمكّنت كارول من إضافة كلمة "للنساء" لتصبح الجملة "سهلنا والجبل منبتٌ للنساء والرجال"، دون أن ينكسر اللحن أو الوزن الشعري للنشيد. إقرئي أيضًا: فيديو: الراحلة هالة فؤاد تغني لإبنها المرحوم هيثم أحمد زكي Advertisements وأرفقت كارول النشيد بتعليقٍ جاء فيه "تحية من القلب للمرأة اللبنانيّة الشجاعة والمقاومة. النشيد الوطني اللبناني بحلّة نسائيّة جديدة: سهلنا والجبل منبتٌ للنساء والرجال". وتفاوتت الآراء بين من رأى أن الكلمة المستحدثة كسرت الوزن الشعري في النشيد، وبين من رأى أنها فتحت العيون على أن النشيد الوطني ذكوري يهمّش المرأة. إقرئي أيضًا: نجوم رحلوا في عمر مبكر آخرهم هيثم أحمد زكي

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