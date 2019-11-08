الممرضات غاضبات بسبب هذا المشهد في مسلسل "الطبيب المعجزة" التركي

أصدرت نقابة الممرضين والممرضات في تركيا، بياناً طالبت فيه الرقابة التركية بالتدخل للجم الأعمال التي تشوّه صورة المهنة والعاملين فيها، على خلفية مشهد في الحلقة الثامنة من مسلسل "الطبيب المعجزة" رأت فيه إساءة للمهنة.

وفي المشهد تبدو ممرضة وهي تقول للمريض "أرى أنك أخرجت المصل من يدك وأنت تتخبط"

فيجيبها "ألا تفعل الممرضات هذه الأشياء التافهة؟ أي نوع من الممرضات أنت؟".

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وجاء في بيان النقابة "هذا الوضع يؤثر سلباً على مهنة التمريض والممرضات وعلى المرشّحين للعمل بهذه المهنة.".

وتابع البيان "نحن ندين هذا المسلسل ونعلن للشعب أننا سنجري محادثات مع الجهات المسؤولة ونبدي لهم حساسيتنا".

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تعترض فيها نقابة الممرضين في تركيا على مسلسل وترى فيه إساءة لصورة العاملين في مهنة التمريض، كما أن المسلسلات تتعرض لهجوم من قبل العاملين في مهنة المحاماة، واتهمت بعض المسلسلات بتشويه صورة جهاز الشرطة أكثر من مرة أيضاً.