سعد المجرد يكشف تفاصيل ما دار خلال زيارة هيثم أحمد زكي له في باريس

كشف الفنان المغربي سعد المجرد أنّ الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر أمس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية زاره قبل مدّة في باريس.

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وتحدث المجرد في منشور له على "الانستقرام"، عن العلاقة التي كانت تربطه بالراحل، فقال: "تعرفت إلى هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان، في مدة وجيزة ، شرّفني في بيتي في باريس، أخبرني عن أعماله المستقبلية، وتكلمنا كثيرًا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي ووصف لي مدى فخره واعتزازه بأبيه رحمه الله، ثم تبادلنا أفكارًا كثيرة وغنّينا سويًّا وبكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل ".

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وأشار المجرد إلى أنّ حالة الود التي جمعتهما، جعلته يتمنى لقاءه مرة أخرى قائلًا: "باختصار شعرت وكأني أعرف هيثم من مدة طويلة، وبالتأكيد كنت أريد لقاءه مرات أخرى، لكن قدّر الله وما شاء فعل، وهو الآن عند المولى سبحانه وتعالى".

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وختم سعد المجرد تدوينته للشعب المصري، قائلًا:" أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم وللشعب المصري، رحم الله هذه الروح الطيبة ، إنّا لله و إنّا إليه راجعون ".