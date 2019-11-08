فيديو: الراحلة هالة فؤاد تغني لإبنها المرحوم هيثم أحمد زكي

نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري مقطع فيديو يضم مجموعة صور للراحل هيثم أحمد زكي مع والديه الراحلين هالة فؤاد وأحمد زكي، مرفقاً بتسجيل صوتي لـ هالة فؤاد وهي تغني لـ هيثم عندما كان طفلاً.

الهواري الذي تأثر كثيراً برحيل هيثم، علّق على الفيديو قائلاً "صوت المرحومة هالة فؤاد أم المرحوم هيثم ابن المرحوم أحمد زكي. أعتقد أن هذا ما يسمعه الآن . مجرد تصور. ادعوا لهم بالرحمة".

وقد ذكر الهواري أن الراحل احد زكي طلب من اشخاص الاهتمام بابنه، وبعد رحيل تخلّى هؤلاء عن هيثم، لكنه لم يذكر أسماءهم.

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وعلق "هيثم أحمد زكي عاش ومات وحيد. عرفت بس دلوقتي. حكمة ربنا أنه يموت صغير علشان يروح لأهله ! لأنه لوحده في الدنيا ! لأن مفيش حد يستلمه . لان كل اللي خدوه في حضنهم لما ابوه مات اختفوا من حياته رغم انه وصاهم عليه! وعمل حاجات وضحي بحياته في اخر فيلم علشان هيثم ومش عايز أقول اسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي ! وعلشان كده كمان معني الدعاء للميت اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة

أمين أمين".

تسجيل صوتي للراحلة هالة فؤاد تغني فيه لإبنها هيثم: