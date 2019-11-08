وليد توفيق يعود إلى التمثيل في مسلسل يجمعه بـ سعد المجرد

يستعد الفنان اللبناني ولید توفیق للمشاركة كضیف شرف في حلقتين فقط، ضمن أحداث المسلسل المغربي "دابا تزيان". إقرئي أيضًا: ميار الببلاوي تعلن إصابة نجلها بالتسمم هل حالته الصحية خطيرة؟ المسلسل من بطولة نزهة الركراكي والدة الفنان سعد المجرد ومحمد الجم، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 15 من شهر تشرين الثاني\نوفمبر الجاري على قناة "mbc5". Advertisements "دابا تربان" من إنتاج شركة الصباح وسوف تكون شارته الغنائية بصوت النجم المغربي سعد المجرد. من ناحية أخرى، يجتمع وليد توفيق وراغب علامة وشيرين عبد الوهاب في حفل سوف يقام في إطار فعاليات "موسم الرياض" في 14\نوفمبر\تشرين الثاني الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها النجوم الثلاثة في حفل واحد. إقرئي أيضًا: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد محمد حماقي

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