مدرب الشارقة بعد الفوز على الجزيرة: المشوار طويل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للشارقة الإماراتي، أن مشوار فريقه ما زال طويلاً نحو الاحتفاظ بلقب دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.

وفاز الشارقة على مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، ليعزز صدارته برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي، أقرب ملاحقيه.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد المباراة، قال العنبري: "المشوار ما زال طويلاً، وأمامنا دوري أبطال آسيا أيضاً، نحن في مرحلة صعبة نحتاج خلالها كل اللاعبين".

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وأضاف: "اللاعبون متعاونون معنا بشكل كبير، سواء الذين يشاركون في المباريات، أو من لا يحصلون على الفرصة".

وتابع: "أتمنى استمرار التعاون بين كافة عناصر الفريق، لأننا نحتاج كل اللاعبين حتى النهاية".

وأنهى العنبري تصريحاته بقوله: "الجزيرة دائماً يفرض أسلوبه عليك ويجعلك تلجأ للجانب الدفاعي، استحق المنافس نتيجة أفضل لكننا نجحنا في حصد النقاط كاملة".