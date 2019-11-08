القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للشارقة الإماراتي، أن مشوار فريقه ما زال طويلاً نحو الاحتفاظ بلقب دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.
وفاز الشارقة على مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، ليعزز صدارته برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي، أقرب ملاحقيه.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد المباراة، قال العنبري: "المشوار ما زال طويلاً، وأمامنا دوري أبطال آسيا أيضاً، نحن في مرحلة صعبة نحتاج خلالها كل اللاعبين".
وأضاف: "اللاعبون متعاونون معنا بشكل كبير، سواء الذين يشاركون في المباريات، أو من لا يحصلون على الفرصة".
وتابع: "أتمنى استمرار التعاون بين كافة عناصر الفريق، لأننا نحتاج كل اللاعبين حتى النهاية".
وأنهى العنبري تصريحاته بقوله: "الجزيرة دائماً يفرض أسلوبه عليك ويجعلك تلجأ للجانب الدفاعي، استحق المنافس نتيجة أفضل لكننا نجحنا في حصد النقاط كاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الشارقة بعد الفوز على الجزيرة: المشوار طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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