هيثم أحمد زكي.. مدير أعماله يكشفُ أمنيته قبل الوفاة وتفاصيل المكالمة الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف محمد وطني مدير أعمال الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي لأول مرة عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته مع الفنان الراحل قبل وفاته بساعات.

وقال محمد وطني فى تصريحات تلفزيونية: "كان مكلمني الضهر، وقاللي يا عم وطني أنا عايز أقولك على خبر حلو أنا الصبح في الجيم وبروح أتغدى وأنام وبقوم بالليل ألعب بوكس، أنا عاوز أعمل فيلم عن البوكس، قولتله أنت ناوي تضرب أكتوبر كلها ولا إيه؟ ولقيته بيضحك".

يُذكر أن خطيبة هيثم أحمد زكي كانت قد تقدّمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إذ تم نقله لمستشفى 6 أكتوبر بجنوب القاهرة ليتبيّن أنه قد توفي بالفعل.

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وولد هيثم في الـ 4 من أبريل عام 1984، وهو ابن الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد التي توفيت وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده الذي اكتشف موهبته، فشجّعه على العمل بالتمثيل ولكن بعد انتهاء دراسته الجامعية.

وكانت ظروف مرض والده ووفاته سببًا في مخالفة هيثم تلك النصيحة؛ إذ بدأ مشواره الفني عام 2006، قبل أن ينتهي من دراسته بالجامعة، ليستكمل دور والده في فيلم "حليم".

وقدّم الفنان الراحل أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2"، ومسلسل "دوران شبرا".

وعانى الفنان هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا؛ إذ دائمًا في جميع لقاءاته كان يُشير إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصةً بعد وفاة والده، وظهر ذلك بشكل واضح خلال حفل خطوبته؛ ففي يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفني.